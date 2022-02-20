Укр

"Российский хоккей в глубокой попе": в РФ оценили выступление своей сборной на Олимпиаде

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
619
Финны празднуют успех на Олимпиаде-2022 Новость обновлена 20 февраля 2022, 10:49
Финны празднуют успех на Олимпиаде-2022

На родине раскритиковали команду, которая добралась до финала.

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся финальный матч в мужском хоккее, в котором сборная Олимпийского комитета России проиграла Финляндии (1:2).

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в комментарии для "Чемпионат" оценил выступление сборной ОКР.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее. Нам надо развивать молодежь. Наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря", — заявил Алексей.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборной ОКР не хватило мастерства.

"Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Бывший российский футболист Александр Мостовой также считает, что финны были сильнее.

"Для России это не трагедия и не позор. Наш уровень. Хорошее серебро, но финны были сильнее. Они молодцы. Нам не хватило фарта, который был со шведами и датчанами", — цитирует Мостового "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что 20 февраля на Олимпиаде-2022 проходил 16-й игровой день. К слову, в воскресенье состоится церемония закрытия ОИ.

Теги:
#Хоккей #Олимпиада 2022
ВСУ понесли потери
Украина
Обстрелы на Донбассе: названы имена погибших и раненых бойцов ВСУ
Дата публикации
Дата публикации
Категория
ВСУ понесли потери
Обстрелы на Донбассе: названы имена погибших и раненых бойцов ВСУ
Дата публикации
Категория
Война России против Украины длится безостановочно 8 лет
У нас война с РФ надолго и Украине пора переходить в дипломатическое наступление – Андрей Сенченко
Дата публикации
Категория
Посол Украины в Японии Сергей Корсунский
Из-за российской угрозы Украина стала центром внимания в Японии: интервью украинского посла Корсунского
Дата публикации
Категория
Люди вынуждены променять свои квартиры и дома на продуваемые палатки
Теснота, палатки и нары: в каких условиях живут вывезенные в Россию "беженцы" из ОРДЛО (фото)
Дата публикации
Категория
Столтенберг заявил об опасности
Россия готова к вторжению и ищет повод: в НАТО сделали тревожный прогноз о войне в Украине