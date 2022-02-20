"Российский хоккей в глубокой попе": в РФ оценили выступление своей сборной на Олимпиаде

На родине раскритиковали команду, которая добралась до финала.

В воскресенье, 20 февраля, на Олимпийских играх в Пекине состоялся финальный матч в мужском хоккее, в котором сборная Олимпийского комитета России проиграла Финляндии (1:2).

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко в комментарии для "Чемпионат" оценил выступление сборной ОКР.

ОЛИМПИАДА-2022: МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

"Тренерский штаб здесь не виноват. Это уровень наших игроков. У финнов он просто выше, они были сильнее. Нам надо развивать молодежь. Наш хоккей давно в глубокой попе, мягко говоря", — заявил Алексей.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев считает, что сборной ОКР не хватило мастерства.

"Финляндия победила по делу. Играли лучше нас. В хоккей в атаке на этом турнире Россия не играла. Вратарь классный, стелились, по самоотдаче вопросов нет. Мастерства нам не хватило", — цитирует Губерниева "Чемпионат".

Бывший российский футболист Александр Мостовой также считает, что финны были сильнее.

"Для России это не трагедия и не позор. Наш уровень. Хорошее серебро, но финны были сильнее. Они молодцы. Нам не хватило фарта, который был со шведами и датчанами", — цитирует Мостового "Чемпионат".

"Телеграф" напоминает, что 20 февраля на Олимпиаде-2022 проходил 16-й игровой день. К слову, в воскресенье состоится церемония закрытия ОИ.