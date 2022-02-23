Укр

В Грузии потроллили россиян анонсом матча с РФ на украинском языке

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
200
Грузинский регбист Новость обновлена 23 февраля 2022, 12:30
Грузинский регбист

Грузинские регбисты поддержали украинцев.

Союз регби Грузии на фоне обострения ситуации на Донбассе анонсировал матч с Россией на чемпионате Европы на украинском языке.

Соответствующий пост был опубликован на страничке организации в Instagram.

Грузинская сторона анонсировала принципиальный поединок на украинском языке, поддержав нашу страну в конфликте с Россией. Примечательно, что текст не был продублирован ни на грузинском, ни на русском языках.

"Грузія проти Росії! Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені", — гласило сообщение от Союза регби Грузии.

К слову, в РФ быстро отреагировали на эту публикацию и добились ее удаления, сообщает РБК-Спорт. Европейская федерация Регби (Rugby Europe) после запроса россиян расценила действие грузинской стороны как нарушение регламента и призвало удалить публикацию, что в итоге было сделано.

В Грузии анонсировали матч с Россией на чемпионате Европы по регби на украинском языке
В Грузии анонсировали матч с Россией на чемпионате Европы по регби на украинском языке

Добавим, что матч чемпионата Европы по регби Грузия — Россия состоится 27 февраля в Тбилиси, начало поединка — в 18:00. Позже появился анонс игры на грузинском языке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Финляндии посвятили Украине победу над Россией в финале олимпийского турнира по хоккею в Пекине.

Теги:
#Украина #Россия #Грузия #Регби
Нацгвардия
Украина
Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Нацгвардия
Чрезвычайное положение будет введено по всей Украине: подробности
Дата публикации
Категория
Первым ударом по РФ за Донбасс стала остановка Северного потока-2
Остановят ли Путина санкции и удар по "Северному потоку-2"
Дата публикации
Категория
МИД Украины
МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности
Дата публикации
Категория
Президент Украины объявил призыв резервистов
Зеленский призывает в ВСУ часть украинцев: кому, когда и куда нужно явиться
Дата публикации
Категория
Данные хранятся на серверах
Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев