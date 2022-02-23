В Грузии потроллили россиян анонсом матча с РФ на украинском языке

Грузинские регбисты поддержали украинцев.

Союз регби Грузии на фоне обострения ситуации на Донбассе анонсировал матч с Россией на чемпионате Европы на украинском языке.

Соответствующий пост был опубликован на страничке организации в Instagram.

Грузинская сторона анонсировала принципиальный поединок на украинском языке, поддержав нашу страну в конфликте с Россией. Примечательно, что текст не был продублирован ни на грузинском, ни на русском языках.

"Грузія проти Росії! Заспіваймо разом гімн Грузії на "Динамо Арені", — гласило сообщение от Союза регби Грузии.

К слову, в РФ быстро отреагировали на эту публикацию и добились ее удаления, сообщает РБК-Спорт. Европейская федерация Регби (Rugby Europe) после запроса россиян расценила действие грузинской стороны как нарушение регламента и призвало удалить публикацию, что в итоге было сделано.

В Грузии анонсировали матч с Россией на чемпионате Европы по регби на украинском языке

Добавим, что матч чемпионата Европы по регби Грузия — Россия состоится 27 февраля в Тбилиси, начало поединка — в 18:00. Позже появился анонс игры на грузинском языке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Финляндии посвятили Украине победу над Россией в финале олимпийского турнира по хоккею в Пекине.