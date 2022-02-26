Укр

Зинченко и Миколенко призвали Запад нанести России удар

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
Читати українською
Автор
306
Сборная Украины Новость обновлена 26 февраля 2022, 12:30
Сборная Украины

Украинские футболисты обратились к официальным лицам.

Футболист "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко на фоне крупномасштабного вторжения российской армии в Украину призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также власти Британии нанести серьезный удар по РФ санкциями.

Открытое письмо к властям Британии Миколенко разместил на своей страничке в Instagram.

"Мистер Джонсон. Уважаемые члены Палаты Лордов и Палаты Общин. Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента. Украинцы искренне благодарны вам за поддержку и продвижение решительных шагов ЕС по прекращению путинской военной агрессии.

Призываю вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:

  • Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков;
  • Закрытие европейского пространства для российских самолетов;
  • Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины;
  • Выход российских компаний из MSCI;
  • Окончательный отказ от "Северного потока — 2";
  • Отказ от покупки нефти, газа и угля в России;
  • Санкции против Путина и Лаврова.

От скорости принятия решений зависит будущее Украины и всего цивилизованного мира", — написал Миколенко.

Кроме того, футболист "Манчестер Сити" и национальной команды Александр Зинченко поддержал Миколенко и себя в сторис разместил подобный призыв к канцлеру Германии Олафа Шольца.

Александр Зинченко обратился к Олафу Шольцу
Александр Зинченко обратился к Олафу Шольцу

Напомним, только Венгрия пока не согласна отключить Россию от SWIFT.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Украина
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Мы выстояли, нужно закончить эту войну: Зеленский обратился к украинцам и россиянам
Дата публикации
Категория
Захватчики убили 198 людей
Соотношение 17 к 1: названы потери Украины от вторжения России
Дата публикации
Категория
Украина просит отключить Россию от системы SWIFT
Осталась только Венгрия: Кипр уже не против отключить Россию от SWIFT
Дата публикации
Категория
Тероборона действовала быстро
"Вы здесь подохнете, с*ки": в Сумах тероборона задержала боевую машину россиян (видео)
Дата публикации
Категория
Российские войска продолжают атаковать Украину
Война – день 3: хроники борьбы за Украину (обновляется)