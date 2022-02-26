Зинченко и Миколенко призвали Запад нанести России удар

Украинские футболисты обратились к официальным лицам.

Футболист "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко на фоне крупномасштабного вторжения российской армии в Украину призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также власти Британии нанести серьезный удар по РФ санкциями.

Открытое письмо к властям Британии Миколенко разместил на своей страничке в Instagram.

"Мистер Джонсон. Уважаемые члены Палаты Лордов и Палаты Общин. Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента. Украинцы искренне благодарны вам за поддержку и продвижение решительных шагов ЕС по прекращению путинской военной агрессии.

Призываю вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:

Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков;

Закрытие европейского пространства для российских самолетов;

Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины;

Выход российских компаний из MSCI;

Окончательный отказ от "Северного потока — 2";

Отказ от покупки нефти, газа и угля в России;

Санкции против Путина и Лаврова.

От скорости принятия решений зависит будущее Украины и всего цивилизованного мира", — написал Миколенко.

Кроме того, футболист "Манчестер Сити" и национальной команды Александр Зинченко поддержал Миколенко и себя в сторис разместил подобный призыв к канцлеру Германии Олафа Шольца.

Александр Зинченко обратился к Олафу Шольцу

Напомним, только Венгрия пока не согласна отключить Россию от SWIFT.