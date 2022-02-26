Зинченко и Миколенко призвали Запад нанести России удар
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Украинские футболисты обратились к официальным лицам.
Футболист "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко на фоне крупномасштабного вторжения российской армии в Украину призвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а также власти Британии нанести серьезный удар по РФ санкциями.
Открытое письмо к властям Британии Миколенко разместил на своей страничке в Instagram.
"Мистер Джонсон. Уважаемые члены Палаты Лордов и Палаты Общин. Вы, как никто другой, знаете, что в ближайшие часы и дни будет решаться судьба Украины, безопасность границ Европы и будущее континента. Украинцы искренне благодарны вам за поддержку и продвижение решительных шагов ЕС по прекращению путинской военной агрессии.
Призываю вас убедить премьер-министра Венгрии и правительство Кипра срочно поддержать обращение к руководству Совета Европы и Еврокомиссии по санкциям:
- Отключение России от SWIFT и полная блокировка российских банков;
- Закрытие европейского пространства для российских самолетов;
- Заморозка и конфискация имущества российских олигархов в пользу разрушенной инфраструктуры Украины;
- Выход российских компаний из MSCI;
- Окончательный отказ от "Северного потока — 2";
- Отказ от покупки нефти, газа и угля в России;
- Санкции против Путина и Лаврова.
От скорости принятия решений зависит будущее Украины и всего цивилизованного мира", — написал Миколенко.
Кроме того, футболист "Манчестер Сити" и национальной команды Александр Зинченко поддержал Миколенко и себя в сторис разместил подобный призыв к канцлеру Германии Олафа Шольца.
Напомним, только Венгрия пока не согласна отключить Россию от SWIFT.
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