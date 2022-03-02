"Разворачивайтесь и идите на**й!": "Динамо" обратилось к российским солдатам
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Футбольный клуб четко выразил свою позицию.
Киевское "Динамо" призвало российских захватчиков немедленно покинуть территорию Украины, которая седьмой день подвергается полномасштабному нападению со стороны рф.
"Бело-синие" опубликовали соответствующий пост на своей страничке в Twitter.
Киевляне призвали российских солдат не верить пропаганде, в частности мифу про "бандеровцев". Также чемпионы Украины призвали захватчиков покинуть страну.
"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите на**й! Україна – країна вільних людей!" — написала пресс-служба "Динамо".
Ранее сообщалось, что 1 марта россияне ударили по киевской телевышке, в результате чего погибли пятеро человек. Кроме того, оккупанты обстреляли Бабий Яр — крупнейшее преступления нацистов. Накануне представителя командования рф поймали на вранье о войне с Украиной. Полковник заявил, что захватчики готовились к войне с Украиной как минимум несколько месяцев.
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