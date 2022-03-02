Укр

"Разворачивайтесь и идите на**й!": "Динамо" обратилось к российским солдатам

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Киев Новость обновлена 02 марта 2022, 13:30
Киев

Футбольный клуб четко выразил свою позицию.

Киевское "Динамо" призвало российских захватчиков немедленно покинуть территорию Украины, которая седьмой день подвергается полномасштабному нападению со стороны рф.

"Бело-синие" опубликовали соответствующий пост на своей страничке в Twitter.

Киевляне призвали российских солдат не верить пропаганде, в частности мифу про "бандеровцев". Также чемпионы Украины призвали захватчиков покинуть страну.

"Российские солдаты! Если на территории Украины действительно существуют "бандеровцы" и другие вымышленные персонажи больным пропагандистским воображением, то это 100% всего населения Украины. Освобождать некого, разворачивайтесь и идите на**й! Україна – країна вільних людей!" — написала пресс-служба "Динамо".

Ранее сообщалось, что 1 марта россияне ударили по киевской телевышке, в результате чего погибли пятеро человек. Кроме того, оккупанты обстреляли Бабий Яр — крупнейшее преступления нацистов. Накануне представителя командования рф поймали на вранье о войне с Украиной. Полковник заявил, что захватчики готовились к войне с Украиной как минимум несколько месяцев.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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