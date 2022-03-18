Укр

Суд отказал сборной россии вернуться в отбор на чемпионат мира по футболу

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Сборная россии Новость обновлена 18 марта 2022, 22:14
Сборная россии

Россияне подали протест в CAS в надежде сыграть матч.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает РФС.

CAS отказал сборной россии вернуться в отборочный турнир ЧМ-2022, где вскоре в рамках европейской квалификации будут сыграны стыковые полуфиналы и финалы. В ближайшее время Спортивный суд огласит решение касательно возможности переноса стыковых матчей рф в этом турнире.

"18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства", — сообщили в РФС.

Напомним, в конце февраля УЕФА И ФИФА убрали сборную россии, а также российские клубы со всех международных турниров под своей эгидой из-за вторжения путинских войск в Украину. Планируется, что стыковые матчи пройдут без сборной россии. Подопечные Валерия Карпина 24 марта должны были сыграть полуфинал квалификации против Польши. Финал отбора в этом пути запланирован на 29 марта. В другом полуфинале сыграют Швеция и Чехия. Добавим, что полуфинальный матч отбора сборной Украины против Шотландии был перенесен.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены пришли на путинский "шабаш" в Москве.

Теги:
#Украина #Россия #Война с Россией
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