Суд отказал сборной россии вернуться в отбор на чемпионат мира по футболу

Россияне подали протест в CAS в надежде сыграть матч.

В пятницу, 18 марта, на 23-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отказал в удовлетворении ходатайства Российского футбольного союза (РФС).

Об этом сообщает РФС.

CAS отказал сборной россии вернуться в отборочный турнир ЧМ-2022, где вскоре в рамках европейской квалификации будут сыграны стыковые полуфиналы и финалы. В ближайшее время Спортивный суд огласит решение касательно возможности переноса стыковых матчей рф в этом турнире.

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"18 марта Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) принял решение отказать в удовлетворении ходатайства РФС о принятии обеспечительных мер в виде приостановления действия решения по иску в адрес ФИФА на время проведения судебного разбирательства", — сообщили в РФС.

Напомним, в конце февраля УЕФА И ФИФА убрали сборную россии, а также российские клубы со всех международных турниров под своей эгидой из-за вторжения путинских войск в Украину. Планируется, что стыковые матчи пройдут без сборной россии. Подопечные Валерия Карпина 24 марта должны были сыграть полуфинал квалификации против Польши. Финал отбора в этом пути запланирован на 29 марта. В другом полуфинале сыграют Швеция и Чехия. Добавим, что полуфинальный матч отбора сборной Украины против Шотландии был перенесен.

Ранее сообщалось, что российские спортсмены пришли на путинский "шабаш" в Москве.