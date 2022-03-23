Укр

"Живут в параллельной реальности": россия подает заявку на проведение футбольного Евро

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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сборная россии Новость обновлена 23 марта 2022, 15:33
сборная россии

Футбольные чиновники рф, похоже, не понимают ситуации в мире.

В среду, 23 марта, на 28-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что россия хочет провести в ближайшие годы чемпионат Европы по футболу.

Об этом футбольный функционер Сергей Анохин рассказал в комментарии для "Матч ТВ".

По информации представителя Российского футбольного союза (РФС) Анохина, рф планирует подать заявку на проведение Евро в 2028 и 2032 году. При этом чиновник не стал говорить, когда россия подаст заявку.

"Подадим заявку на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов. Когда подадим заявку? Ну, это у исполнительного органа надо уточнять", — рассказал Анохин.

В сети высмеяли заявление чиновника, отметив, что он, похоже, живет в альтернативной реальности.

В сети высмеяли возможную заявку рф на проведение ЧЕ по футболу
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Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили все российские клубы и сборные от всех международных турниров из-за агрессии рф в Украине. Московский "Спартак" выбросили из Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что в россии прошла альтернативная Паралимпиада. 23 марта Евролига дисквалифицировала все российские клубы из престижного турнира.

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