На росТВ прервали прямую трансляцию топ-матча из-за Украины (видео)

Бундеслига поддерживает Украину.

В субботу, 2 апреля, российский МатчТВ, которому отказал в интервью легендарный футбольный тренер, оперативно прервал трансляцию матча "Боруссия" Д — "Лейпциг".

Об этом сообщает Sports.ru.

Сообщается, что прямая трансляция центрального поединка 28-го тура Бундеслиги "Боруссия" Д – "Лейпциг" на телеканале "Матч! Футбол 3" была остановлена на 13-й минуте. Комментатор игры перед досрочным завершением эфира заявил, что немецкая Бундеслига не соблюдает правило: "Футбол — вне политики".

Добавим, что в эфир трансляции попадали кадры с баннерами в поддержку Украины: #StandwithUkraine и Stop War.

Сам матч завершился разгромной победой "Лейпцига" со счетом 1:4. После 28-и туров дортмундцы идут на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии, а "Лейпциг" — четвертый. Лидирует в первенстве "Бавария".

Напомним, недавно Бундеслига пригрозила уходом из рф после того, как на "Матч ТВ" "желто-синий" логотип лиги в поддержку Украины не показали в эфире.

Ранее сообщалось, что российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА. Сборную рф также выбросили из отборочного турнира ЧМ-2022. К слову, 1 апреля состоялась жеребьевка финального раунда ЧМ-2022.