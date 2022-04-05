"Готовый депутат Госдумы": бразильский футболист боготворит путина и винит США в начале войны в Украине

Бразилец уже получил российское гражданство.

Бразильский форвард Ари заявил, что поддерживает президента рф владимира путина, которого на днях публично унизил немецкий топ-чиновник.

Соответствующий комментарий футболиста доступен на сайте РБ.

Ари заявил, что в Бразилии тема войны в Украине — номер один. По его мнению, войну в Украине развязали США. Кроме того, игрок поддерживает президента рф, заявляя, что тот всегда делал только хорошее для россии.

"Я и жена здесь, у нас много друзей. Все говорят, обсуждают. Я думаю, все начала Америка. Российский президент (владимир Путин) всегда делал все лучшее для России, я его очень уважаю", — заявил футболист.

На сайте sports.ru высмеяли заявление Ари:

В сети высмеяли заявление футболиста Ари про владимира путина

Добавим, что Ари в 2018 году получил российское гражданство и успел сыграть за сборную рф два матча. Кроме того, он выступал сразу за несколько российских клубов: "Спартак", "Локомотив" и "Краснодар".

Ранее сообщалось, что россиянам не дают посмотреть футбольные матчи Бундеслиги из-за того, что в Германии на стадионах поддерживают Украину. Комментатор из рф при этом заявляет, что немцы не придерживаются правила: "Спорт — вне политики".