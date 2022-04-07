"Не все россияне плохие": украинские чемпионки мира отказались поддержать отстранение спортсменов из рф

Шахматистки считают, что "не все так однозначно".

В четверг, 7 апреля, на 43-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что украинские шахматистки Анна и Мария Музычук будут исключены из Львовской областной шахматной федерации (ЛОШФ).

Об этом сообщил заместитель президента ЛОШФ Назар Фирман в комментарии для НВ.

Фриман рассказал, что украинские шахматистки отказались подписывать коллективной письмо президенту Федерации шахмат Украины с просьбой повторно обратиться в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для ужесточения санкций против рф и Беларуси. В письме говорилось, что после зверств россиян в Киевской области рф и Беларусь необходимо исключить из ФИДЕ.

"Однако гроссмейстерки Анна и Мария Музычук свои подписи под письмом не поставили, они считают, что "не все так однозначно" и что "не все россияне плохие". Для нас такая позиция львовянок странная, мы решили прекратить сотрудничество с ними. Идет война, нужна четкая позиция в отношении страны-агрессора. Организация начала процедуру их исключения из президиума и членства в федерации", — рассказал Фирман.

Отметим, Анна Музычук является трехкратной чемпионкой мира по шахматам среди женщин. Ее сестра Мария выигрывала и личный и командный чемпионат мира по шахматам.

Ранее сообщалось, что российскую шашистку исключили из мирового рейтинга.

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