Укр

Оккупанты убили 14-летнюю чемпионку Украины по тяжелой атлетике

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Алина Перегудова Новость обновлена 29 апреля 2022, 20:10
Алина Перегудова

Спортсменка подавала великі надії

В блокированном россиянами Мариуполе погибла 14-летняя украинская тяжелоатлетка Алина Перегудова.

Об этом сообщает Управление физической культуры и спорта Донецкой ОГА в Facebook.

Очередной жертвой путинских войск стала перспективная спортсменка из Донбасса Алина Перегудова, которая погибла от вражеских снарядов в Мариуполе. Воспитанница Областной специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по тяжелой атлетике и ученица Донецкого областного специализированного профессионального колледжа спортивного профиля им. С.Бубки в свои 14 лет была кандидатом в национальную сборную. В 2021 году Алина выиграла чемпионат Украины среди девушек U-17.

Вместе с Алиной российские солдаты убили и ее мать.

"Трудно найти слова, чтобы передать глубокие соболезнования всем, кто знал погибших. Вечная память! Никогда не простим!" — гласит сообщение организации.

Ранее сообщалось, что в боях с оккупантами погиб член сборной Украины.

Напомним, украинский рефери был убит россиянами в бою.

Теги:
#Украина #Россия #Мариуполь
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