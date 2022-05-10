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Нас услышит каждый украинец: Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Нас услышит каждый украинец: Мы рождены в Украине. И мы заряжены побеждать! – СЕО Париматч Украина Новость обновлена 10 мая 2022, 11:27

Parimatch Ukraine и Александр Усик обратились к украинцам с мощным победоносным призывом в новой совместной кампании в поддержку Украины

Украинцы – это новые супергерои. Те, кто изо дня в день открывают новые скрытые суперсилы и сверхвозможности. Мужество, стойкость и смелость украинской нации удивляют весь мир, а единством – восхищаются. Жители страны вопреки обстоятельствам создают то, что силой не отобрать – победу свободной нации.

Parimatch Ukraine, первая легальная букмекерская компания с украинскими корнями, и Александр Усик, украинский чемпион по боксу в сверхтяжелом весе, обратились ко всем гражданам Украины с мощным и победоносным призывом – "Рождены в Украине – Заряжены побеждать".

"Мы знаем, что Украина начинается с каждого. И каждый делает все возможное для общей победы: наши мужественные воины ведут ожесточенные бои за Украину, смелые волонтеры помогают в режиме 24/7 тем, кому это крайне необходимо. Спортсмены принимают участие в благотворительных матчах за мир и приобщаются к громким рекламным кампаниям в поддержку нашей страны. Вместе мы верим и приближаем победу. Бизнесу следует сохранять холодный ум, взвешенность решений и ответственность перед страной. Защищать экономический и цифровой фронт", – отметила Наталья Гилевич, СЕО Parimatch Ukraine.

Parimatch Ukraine – это украинский бизнес. Компания гордится украинскими корнями и категорически осуждает военную агрессию в сторону Украины. Обязанность национального бизнеса сегодня: возобновить работу, соблюдать все финансовые обязательства перед государством и поддерживать моральный дух наших граждан.

"Новый слоган, который и дальше будет использовать Parimatch Ukraine – это обращение к каждому украинцу и украинке. Наш способ поблагодарить наших героев-защитников, выразить гордость иметь единые корни с украинцами, нести в сердце любовь к стране и ее независимости. Сейчас страна происхождения компании, как никогда раньше, имеет важное значение! Мы призываем каждого более критично относиться к информации, откуда происходит бренд, сервисом которого вы пользуетесь", – добавила генеральный директор.

Parimatch – рождены в Украине. Заряжены побеждать!

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