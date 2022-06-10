Специалисты оценили шансы сборной Украины в первой домашней игре в году

Первый домашний матч украинцы проведут в Польше

После успеха в стартовом матче Лиги наций против Ирландии (0:1) букмекеры "подобрели" к "Желто-синим" и сделали их безоговорочным фаворитом в поединке против Армении.

Об этом сообщает букмекерская компания "Пари-Матч". Специалисты считают, что украинцы победят уверенно.

По мнению аналитиков, успех команды Петракова оценивается коэффициентом 1,23, а вот гостям букмекеры не дают шансов (коэффициент на их победу — 14,00), ничья также маловероятна — 6,50. Добавим, что специалисты считают, что игра, вероятнее всего, завершится победой сборной Украины со счетом 2:0 — коэффициент 5,40.

Прогноз букмекеров на матч Украина — Армения (данные за 10 июня)

Пари-Матч: (победа Украины 1,23 — ничья 6,50 — победа Армении 14,00)

Отметим, матч Лиги наций в группе B1 Украина — Армения состоится 11 июня в польском Лодзе на стадионе ЛКС. Начало встречи — в 16:00 по киевскому времени. Этот поединок можно будет посмотреть по ТВ в Украине в прямом эфире.

Напомним, сборная Украины не сумела выйти на ЧМ-2022 по футболу, уступив в финале европейской квалификации команде Уэльса (1:0). К слову, российские хакеры пытались сорвать показ этого матча.