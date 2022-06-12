Букмекеры изменили свое отношение к сборной Украины: прогноз на игру Лиги наций с Ирландией

"Желто-синие" подходят к игре в качестве фаворита

Во вторник, 14 июня, сборная Украины, которая в своем последнем матче обыграла команду Армении (3:0), проведет домашний поединок Лиги наций против Ирландии в качестве явного фаворита.

Специалисты считают, что у нашей команды больше шансов на успех. Об этом сообщает букмекерская компания Пари-Матч.

По мнению аналитиков, команда Александра Петракова является безоговорочным фаворитом встречи. На успех "Желто-синих" можно сделать ставку с коэффициентом 1,81. Триумф гостей оценивается в 5,00, а ничья — в 3,55. Специалисты, считают, что вероятнее всего, игра завершится со счетом 1:0 в пользу Украины (коэффициент 5,80).

Прогноз букмекеров на матч Украина — Ирландия (данные за 12 июня)

Пари-Матч: (победа Украины 1,81 — ничья 3,55 — победа Ирландии 5,00)

Турнирное положение команд в группе Украины в Лиге наций УЕФА:

Турнирное положение команд в группе B1 Лиги наций УЕФА

Напомним, украинцы и ирландцы недавно встречались между собой в рамках матча первого тура Лига наций. Игра в Дублине завершилась минимальной победой "Желто-синих" со счетом 0:1. К слову, букмекеры считали нашу команду аутсайдером встречи.

Добавим, матч Лиги наций УЕФА Украина — Ирландия пройдет в Лодзе (Польша). Этот поединок можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине.