"Динамо" - "Штурм": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Игра пройдет в Польше

Киевское "Динамо" после тяжелой победы над "Фенербахче" в Стамбуле (1:2) сыграет первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов со "Штурмом".

Поединок можно будет посмотреть на телеканале setantasports, а также на ОТТ-сервисе setantasports.com. "Телеграф" проведет текстовую трансляцию поединка.

Первый матч 3-го квалификационного раунда ЛЧ "Динамо" — "Штурм" состоится в среду, 3 августа, в польском городе Лодзь, на стадионе "Мейски", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени.

Напомним, победитель 2-матчевого противостояния "Динамо" — "Штурм" пробьется в раунд плей-офф Лиги чемпионов (жеребьевка этой стадии турнира пройдет во вторник, 2 августа). Проигравший окажется на групповой стадии Лиги Европы. Добавим, что букмекеры отдают предпочтение "Бело-синим" в первой игре, однако в то же время пророчат украинцам вылет из ЛЧ.

Ранее сообщалось, что на матче "Динамо" с "Фенербахче" в Турции местные фанаты исполнили кричалку: "владимир путин". Спустя некоторое время в "Фенербахче" отказались извиняться перед Украиной и даже потребовали извинений от украинского посла.