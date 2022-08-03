Российский депутат решил "спасти" мировой спорт от украинского флага: в сети смеются

Россиян давно пугает украинский флаг

В россии на фоне международной изоляции атлетов из рф заговорили, что спортсмены якобы начнут преклонять колени перед украинским флагом.

Соответствующее заявление сделал член комитета госдумы рф по физической культуре и спорту Роман Терюшков, передает "Матч ТВ". Российский депутат заявил, что нужно спасать мировой спорт от многих вещей, в том числе и от украинского флага.

"Спасать надо мировой спорт. У них сейчас другие ценности будут. Есть доклад Еврокомиссии. Они на пути к большому гендерному равенству в спорте, очень сильно обеспокоены мужественностью, белизной и гетеронормативностью.

Вот это следующее, перед чем они будут колени преклонять: голубизна и двухметровые чернокожие лесбиянки. И украинскому флагу. Это будет их базовый флаг", – сказал депутат.

В сети лишь посмеялись над очередным абсурдным заявлением Терюшкова.

Напомним, ранее Роман предложил прировнять спортсменов, которые хотят сменить спортивное гражданство, с предателями родины. Кроме того, депутат заявлял, что в Германии не будет ледовых арен зимой из-за отсутствия российского газа.