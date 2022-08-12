Бой за себя и за страну! Бой Усик – Джошуа: смотри бесплатно на Parimatch – донать на 100 автомобилей для ВСУ!

Трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной!

Показ будет открыт на сайте партнера Александра Усика – Parimatch и в официальном приложении бренда. Смотри бесплатно и болей за страну!

Главный боксерский поединок года, реванш, которого все спортивное мировое сообщество ждет уже почти год, состоится 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия. Александр Усик (19-0, 13 КО) против Энтони Джошуа (24-2, 22 КО). На кону титулы WBA, IBF, WBO и IBO в хевивейте и статус сильнейшего и влиятельного боксера мира!

В сентябре 2021-го в Лондоне украинец деклассировал британца. 12 раундов разумного и уверенного бокса привели к тому, что фаворит потерял свои чемпионские пояса. Усик победил единогласным решением судей и стал первым украинцем, владеющим титулами в крузервейте, а затем завоевал пояса хевивейта.

Реванш – для уверенных в себе и сильных духом. Джошуа стремится вернуть свое величие. Для Усика – это бой за себя и за страну! Этот поединок – посвящение каждому украинцу: тем, кто защищает нашу землю от врага на передовой, кто делает все лучшее на своем фронте, тем, у кого Украина в сердце, в мыслях и в делах.

Трансляция вечера бокса в Украине будет бесплатной! Показ будет открыт на сайте Parimatch и в официальном приложении, в разделе "Спорт" на MEGOGO, на интерактивном канале "MEGOGO Гонг" и на региональных каналах "Общественного телевидения".

В вечере бокса примет участие и еще один украинский боксер. В андеркарте боя Усик – Джошуа сразится Даниэль Лапин (5-0). Киевлянин в полутяжелом весе выйдет на ринг с 28-летним словаком Йозефом Юрко (9-6, KO-6).

В течение всей трансляции вечера будет открыт сбор средств на нужды ВСУ. Александр Усик вместе с партнером Parimatch преследуют цель собрать 1 миллион долларов, за который будет приобретено 100 автомобилей для защитников и защитниц Украины!

Сбор будет проводить благотворительный фонд украинского чемпиона Usyk Foundation, который в течение пяти месяцев войны помогает пострадавшим от российской агрессии украинцам. При условии, что сумма донатов превысит 1 миллион долларов, остальная сумма будет израсходована на продуктовые наборы, которые будут переданы ВПЛ и людям, нуждающимся в помощи.

Поддерживайте Украину на всех фронтах, Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа и помогайте Вооруженным силам Украины! Каждый удар имеет значение, каждый донат важен! Итого мы победим: и в ринге и на поле боя!