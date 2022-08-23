ЧМ-2023. С надеждой на Леня и мыслями о победе

Украина – Италия. 24 августа. 18.30. Рига, "Арена Рига" Исландия – Украина. 27 августа. 23.00. Гапнарфьордюр. Арена "Ithrottamidstod Asvellir"

Сборная Украины продолжает свой путь в финальную часть чемпионата мира по баскетболу 2023. Досадное поражение против Испании (76:77) в последнем матче первой части отбора оставило команду Багатскиса на третьей позиции в группе. Это позволило сборной идти дальше, но значительно ухудшило ее шансы во втором этапе квалификации. Результаты всех поединков первой стадии отбора между командами, продолжающими борьбу за путевки на ЧМ, перенеслись на следующий этап. После объединения с представителями группы H – Италией, Исландией и Нидерландами, украинцы оказались на 5-й строчке новой группы L, опередив только Нидерланды. (Голландцы прошли дальше, не выиграв вообще ни одного матча, из-за отстранения от международных соревнований сборной РФ).

При этом Украина начинает отбор, имея в активе 2 поражения от Испании и 1:1 по играм против Грузии с преимуществом по разнице набранных и пропущенных очков в личных встречах.

Чтобы выйти в финальную часть чемпионата мира, украинцам нужно попасть в топ-3 группы. И сейчас третьему месту (там Испания) Украина уступает две победы.

По регламенту соревнований во второй части отбора "желто-синие" сыграют по два матча с представителями экс-группы Н. И начинает Украина "дома" против лидеров – команды Италии, а уже через три дня сыграет выездной поединок с еще одним фаворитом Исландией.

Первый легальный букмекер Parimatch UkraineParimatch Ukraine считает Италию фаворитом матча с Украиной. На победу "скуадры адзуры" коэффициент – 1,32, в то время как на успех украинцев – 3,38.

А вот в матче против Исландии украинцы могут рассчитывать на победу. По крайней мере, коэффициент на такой результат от Parimatch Ukraine – 1,63, шансы хозяев на триумф рассчитывают, как 2.50 до 1.

Welcome back, Алексей Лень

Перед матчем в Риге сборная Украины переживает кадровые перемены. В штабе Багатскиса стало меньше ассистентов. Виталий Степановский и Валерий Плеханов, которые помогали команде в последних двух "окнах" отбора на ЧМ-2023, отказались от сборной ради клубной работы в румынской "Крайове" и киевском "Будивельнике" соответственно. Для команды это однозначно потеря, даже учитывая, что к сборной присоединились скаут Николай Кирсанов и тренер по индивидуальной подготовке Алексей Рубан.

Уже в середине подготовительного сбора команду покинул Артем Ковалев, игравший в июле против Македонии и Испании. Получил травму Александр Липовой и выбыл на 4-8 недель.

Из очевидно приятного – в сборную Украины вернулся центровой "Сакременто" Алексей Лень, сыграющий за национальную команду впервые с 2018 года. Однако наша главная звезда пока только набирает форму и в товарищеских матчах Лень не блистал. При его участии украинцы уступили Словении и Финляндии. Еще до Леня сборная на мини-турнире в Турции проиграла хозяевам и уверенно разгромила Польшу.

В сборной остается Свят Михайлюк, пока наш лучший скорер, и как показали контрольные поединки Иссуф Санон превращается на незаменимого лидера. В целом в рамках своих возможностей функционально команда готова марафону по отбору на ЧМ к Евробаскету.

Итальянцы – фавориты, но нам нужна победа

Что касается итальянцев, которые занимают 9-е место в рейтинге ФИБА (украинцы – 19-е), то Джанмарко Поццекко через товарищеские матчи практически определился с составом на ближайшие официальные матчи. В команде все сильнейшие, включая нападающего "Юты Джазз" Симоне Фонтеккио. При этом "скуарда адзура" позволила себе экспериментировать тактически и проиграла два контрольных поединка Сербии и Франции, после чего победила Чехию.

Матч Украина – Италия в Риге, где обычно наши имеют хорошую поддержку, должен стать ключевым в борьбе за выход на ЧМ. Если амбиции попасть на турнир у Украины есть, они обязаны выкладываться на максимум.

Верим в Украину вместе с партнером сборной Parimatch UkraineParimatch Ukraine. Заряжай на своих!