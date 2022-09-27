Украина — Шотландия: три причины почему нам нужна победа

Украинцам нужно обыгрывать шотландцев, дабы повысить свои шансы попасть на Евро-2024

Сегодня сборная Украины сыграет против Шотландии заключительный поединок группового этапа Лиги наций. На нашем сайте идет прямая трансляция матча Украина — Шотландия.

Для подопечных Александра Петракова результат сверхважен. И результат один — победа. Для этого есть три причины.

Наша сборная вернется в элитный дивизион Лиги наций. Победитель группы Лиги наций получит дополнительный шанс побороться за путевку в финальную часть Евро-2024 в плей-офф, если не попадет на чемпионат Европы через квалификацию. Победа над Шотландией гарантирует Украине вторую корзину при жеребьевке отбора на Евро-2024. А это возможность обезопасить себя от топовых команд уровня Англии. Стоит уточнить, что поражение или ничья оставляют шансы Украине попасть во вторую корзину как лучшая вторая команда Дивизиона В, но для этого требуется совпадение нескольких результатов.

Кстати, матч Украина — Шотландия покажут бесплатно сразу на нескольких платформах.

Ранее мы писали, что главным мотиватором сборной Украины стал чемпион мира по боксу Александр Усик. Боксер пришел на тренировку национальной команды.