Это надо видеть: победный бросок украинки на чемпионате мира (видео)

Украинки приблизились к выходу в плей-офф

Украинцы ударно выступают не только в баскетболе, но и в дисциплине 3х3. Женская молодежная сборная Украины U-23 выиграла две стартовые игры на чемпионате мира в этом виде спорта.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины на своем официальном сайте. Сначала украинки обыграли команду Египта, а затем в овертайме переиграли хозяек турнира — румынок.

В первом туре подопечные Владимира Холопова обыграли Египет со счетом 16:9, хотя и заставили болельщиков поволноваться. Во втором туре наши девушки дали бой команде Румынии. Украинки ударно начали — 5:0 и 8:3, но затем соперницы сумели постепенно приблизиться к нашей команде, и в конце концов сравнять счет за 24 секунд до конца основного времени — 13:13. В овертайме Анжелика Ляшко из непростой ситуации забила победный дальний бросок — 13:15 (ОТ) в пользу "Желто-синих".

С двумя победами над основными конкурентами, Украина сделала серьезную заявку на выход из группы. Еще два матча групповой стадии украинки проведут 7 октября.

Добавим, мужская молодежная сборная Украины в первом туре обыграла команду Нидерландов со счетом 8:13, а во втором уступила французам —22:9.

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