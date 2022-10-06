Скандал в боксе: шведы отказываются драться с россиянами и белорусами

Сборная Швеции будет бойкотировать турниры с участием оккупантов

Международная ассоциация бокса наплевала на все демократические нормы и разрешила боксерам россии и беларуси участвовать во всех турнирах.

Первыми прореагировали на это решение в Швеции. Глава местной боксерской организации Пер-Аксель Шехольм заявил, что шведские боксеры не выйдут в ринг против представителей россии и беларуси. Они будут отказываться от участия в соревнованиях.

"Я думаю, как и большинство здравомыслящих людей, что это скандал, и это не правильно. Мы не будем участвовать там, куда пустят российских и белорусских боксеров. И насколько я понимаю, Испания тоже не будет, и большинство Западной Европы против", — цитирует Шехольма SVT.

"Выставили себя посмешищем": так эмоционально отреагировал Владимир Кличко на снятие санкций с россии.

Напомним, юные украинские боксеры устроили бойкот соревнованиям из-за запрета на флаг и гимн, однако позже организаторы чемпионата Европы в Италии смягчили санкции, и гимн Украины прозвучал после победы 15-летней Анастасии Таран.