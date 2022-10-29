В наши дни такого не бывает: Ломаченко сравнили с Мухаммедом Али

Нико Уолш рассказал, что связывает его деда с украинцем

Американский боксер Нико Уолш выйдет на ринг в рамках боксерского вечера в Нью-Йорке 29 октября. Он выступит в андеркаде главного поединка: Василий Ломаченко — Джемейн Ортис.

Нико Уолш — внук легенды бокс Мухаммеда Али. Он сравнил украинца со своим дедушкой.

"Ломаченко бросил карьеру, чтобы сражаться за то, во что он верит. И это то, что сделал и мой дедушка: он оставил карьеру, чтобы бороться за то, во что верил. В наши дни вы такого не сыщете — люди ставят карьеру на первое место. Я это могу понять. Но есть что-то гораздо большее в том, чтобы бросить все, что вы любите, ради того, за что вы стоите. Это просто мощно", — говорит Нико.

"И это касается не только их: было много людей из Украины, которые полностью ушли из спорта, чтобы бороться за свою страну. У меня такое громадное уважение к ним! Это особенные люди.

Уважаю Ломаченко. Он особенный человек, особенный боксер", — цитирует Уолша Vringe.

Напомним, что Мухаммед Али выбросил свою золотую олимпийскую медаль протестуя против войны во Вьетнаме.

Ранее Иван Редкач посмеялся над Ломаченко, выставив его в образе патриарха кирилла. Да и сам Василий снова неоднозначно высказался о войне. Ломаченко заявил, что не собирается критиковать путина и не все россияне плохие.