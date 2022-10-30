Ломаченко лучше бил джебы, но пропускал силовые: статистика ударов

Украинец нанес всего на три удара больше

В Нью-Йорке завершился вечер бокса, в котором Василий Ломаченко победил Джемейна Ортиса. Бой был очень конкурентным и продлился все 12 раундов.

Ортис предпочительней выглядел в первой половине поединка. Американец даже побеждал по судейским запискам. А на лице Василия была огромная гематома.

Однако концовка боя прошла под диктовку украинца и судьи выставили такие оценки: 116-112, 117-111, 115-113. Это возмутило чемпиона Теренса Кроуфорда, который считает, что результат должен был быть близок к ничьей.

И если судить по количеству ударов, то Кроуфорд прав. Преимущество у Ломаченко всего три удара.

Статистика ударов

Точные удары: Ломаченко — 125 (22%), Ортис — 122 (20%).

Ломаченко — 125 (22%), Ортис — 122 (20%). Джебы: Ломаченко — 33 (12%), Ортис — 15 (5%).

Ломаченко — 33 (12%), Ортис — 15 (5%). Силовые удары: Ломаченко — 92 (31%), Ортис — 107 (35%).

Напомним, что прямо в ринге Ломаченко поговорил с абсолютным чемпионом Девином Хэйни и боксеры согласились на бой.