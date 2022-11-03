Ломаченко после триумфа в США вернется обратно на службу

Боксер после полномасштабного вторжения рф вступил в ряды теробороны

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) рассказал, что Василий Ломаченко (17-2, 11 КО) является военнообязанным и после победы над Джемейном Ортисом (16-1-1, 8 КО) вернется на службу в Украину.

Соответствующее заявление Усик сделал в комментарии для Top Rank Boxing. Он добавил, что россия обстреливает мирных граждан Украины.

"У Ломаченко аналогичная ситуация, у меня такая же была. Он сейчас вернется домой, обратно вернется на службу. Я знаю, как нелегко было принять решение, тем более что он официально военнослужащий.

В некоторых городах и регионах Украины, где идут боевые действия, люди очень плохо живут. Война убивает. Каждый день что-то прилетает в Украину, к мирным людям. Не к военным базам, а туда.

Но украинский народ не боится никого и ничего. Это еще и мотивирует всех наших людей", – заявил Усик.

Напомним, в ночь на 30-е октября Василий победил Джемейна единогласным решением судей. Один из судей попал под критику боксерского мира из-за слишком щедрых для украинца оценок. У нас на сайте можно посмотреть полное видео боя Ломаченко — Ортис, а также хайлайты поединка.