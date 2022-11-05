Укр

Смотри матч "Челси" — "Арсенал" бесплатно — донать на дроны для ВСУ!

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
"Челсы" — "Арсенал" Новость обновлена 05 ноября 2022, 13:19
"Челсы" — "Арсенал"

Главное лондонское дерби можно посмотреть абсолютно бесплатно!

"Челси" — "Арсенал". 6 ноября. 14.00. "Стэмфорд Бридж".

Прямая трансляция матча

Parimatch и Setanta Sports в партнерстве с YouTube каналом Футбол 2.0 дают украинским болельщикам уникальную возможность посмотреть главное лондонское дерби совершенно бесплатно!

Бесплатный футбол от нас – донат на дроны от тебя!

Parimatch Ukraine и Setanta Sports вместе со зрителями будут собирать на крылья-разведчики "Небесная Кара" от украинской команды разработчиков для благотворительного фонда "КОЛО".

Дроны с дальностью полета до 30 км даже в условиях радиоэлектронной борьбы помогают сохранить десятки жизней наших воинов. Цель собрать средства на 10 крыльев, которые обеспечат неотложные потребности ВСУ!

Среди всех донатов будет разыграно 10 годовых подписок на канал Setanta Sports, а автор крупнейшего доната получит эксклюзивную игровую футболку лондонского "Челси" с автографом Тиаго Силвы.

О футболе

Наслаждаться лондонским дерби "Челси" — "Арсенал" можно будет в это воскресенье в компании легендарного голкипера и тренера сборной Украины Александра Шовковского, который станет гостем специальной экспертной студии Александра Денисова. Предматчевый контент будет доступен на YouTube канале Футбол 2.0 в 13.00 – за час до начала самой игры. После этого в 14:00 можно будет перейти на ОТТ-платформу Setanta Sport и смотреть матч.

Комментатор игры: Игорь Бойко

О Setanta Sports

Setanta Sports – международный телевещатель, представленный в 15 странах Европы и Азии по телеканалам и спортивной ОТТ-платформой setantasports.com. Болельщики могут на любом устройстве смотреть лучшие спортивные матчи и события со всего мира на четырех разных языках.

Украинские пользователи могут оформить подписку на OTT-платформу за 109 гривен в месяц. На платформе доступны следующие турниры в полном объеме: Английская премьер-лига, Немецкая Бундеслига, Нидерландская Эредивизи, Английский Чемпионшип, Немецкая Бундеслига 2, Премьер-лига Шотландии, Бельгийская Про-лига, матчи Кубка Англии и Кубка лиги, женские и мужские теннисные матчи, Формула-1, НБА и Евролига, UFC, Bellator, соревнования по хоккею.

О Parimatch Ukraine

Parimatch Ukraine – беттинг-компания, официальный представитель бренда Parimatch в Украине и партнер Parimatch Tech. В 2021 году Parimatch Ukraine стала первой лицензионной онлайн беттинг-компанией в Украине. Стратегия развития компании основана на европейских принципах ответственной игры и кибербезопасности.

С самого начала полномасштабного вторжения Parimatch изменил вектор социальных проектов. Компания сфокусировала внимание на помощи Вооруженным силам Украины и партнерским гуманитарным инициативам по поддержке людей, пострадавших от военных действий. За 9 месяцев войны Parimatch оказал помощь Украине более чем на 269 млн гривен, основная часть – помощь ВСУ.

Прогноз матча от Parimatch Ukraine

Эксперты Parimatch считают шансы на победу каждой из команд почти равными. Фактор домашнего поля делает незначительным фаворитом именно "Челси". Коэффициент на их успех – 2.60, в то время как в пользу 3-х очков для "Арсенала" выставлен коэффициент 2.65. Шансы на ничью в принципиальном противостоянии оцениваются как 3.40 к 1.

Заряжай на победу!

Теги:
#Футбол #ФК Арсенал (Лондон) #ФК Челси