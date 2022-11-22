Германия - Япония: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Бундестим стартует на мундиале

На чемпионате мира по футболу в Катаре "Немецкая машина" в первом туре группового раунда проведет поединок против "Самураев" из Японии.

В прямом эфире в Украине игру первого тура группы Е Германия — Япония покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Матч Германия — Япония состоится в среду, 23 ноября, в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. Примечательно, что сразу же после этой игры пройдет еще одна игра в этом квартете — Испания сыграет с Коста-Рикой. Это противостояние начнется в 18:00.

Отметим, немцы являются одними из главных претендентов на титул, по мнению букмекеров, а вот костариканцы — аутсайдеры ЧМ-2022. По мнению компании EA Sports, немцы дойдут до четвертьфинала турнира, где проиграют Бразилии. На сайте "Телеграф" можно следить за турнирным положением команд на групповой стадии мундиаля.

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2022 появился новый гимн из-за запрета катарских властей на пиво.