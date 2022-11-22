Бельгия — Канада: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

"Красные дьяволы" начинают свой путь на ЧМ-2022

Сборная Бельгии, которая традиционно входит в число претендентов на титул, стартует на чемпионате мира по футболу в Катаре игрой против Канады.

В прямом эфире в Украине игру первого тура группы F Бельгия — Канада покажет платформа megogo, suspilne.media, а также региональные каналы общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Эта встреча завершает программу матчей четвертого игрового дня на чемпионате мира.

Матч первого тура ЧМ-2022 Бельгия — Канада состоится в среду, 23 ноября, в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 21:00 по киевскому времени. В другом поединке этого квартета встретятся команды Хорватии и Марокко, которые открывают программу игрового дня в среду (начало матча — в 12:00).

ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря. На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей чемпионата мира, а также турнирные таблицы групповой стадии. С расписанием бесплатных трансляций мундиаля в Украине также можно ознакомиться у нас на сайте.