Меня не будут уважать за бой с Усиком: Фьюри раскрыл правду

Британец считает бой с украинцем легкой прогулкой по парку

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри признался, почему не очень хочет проводить бой с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона. Британца смущает тот факт, что украинец был раньше тяжеловесом. Фьюри считает Александра мелким. Ранее команда Фьюри обещала поджарить Усика.

"Усик — это прогулка в парке. Люди скажут: "Он был слишком мал", "Это был проходной бой". Мне не отдадут должного уважения за этот поединок. Как можно получить уважение, если ты избил кого-то вдвое меньшего размера? Для меня это потерять и ничего не получить", – сказал Фьюри в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions.

Свой следующий бой Тайсон Фьюри проведет с Дереком Чисорой 3 декабря. Бой состоится в Лондоне. Это будет их третья встреча. Два предыдущих боя выиграл Фьюри.

А потом Фьюри может встретиться с официальным претендентом на титул WBC, который определится в поединке Деонтей Уайлдер — Энди Руис.

Напомним, что Тайсона Фьюри не включили в рейтинг The Ring. На первом месте там Деонтей Уайлдер.