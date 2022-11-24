Уэльс - Иран: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

На мундиале начинается второй тур

В пятницу, 25 ноября, матчем Уэльс — Иран стартует второй тур на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Матч группы B Уэльс — Иран можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок начинает программу шестого игрового дня.

Матч второго тура в группе B Уэльс — Иран состоится в Эр-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али" и начнется в 12:00 по киевскому времени. Другие представители этого квартета (Англия и США) свой поединок второго тура сыграют позднее (начало — в 21:00).

Напомним, на старте ЧМ-2022 Уэльс сыграл вничью с американцами (1:1), а от поражения команду спас Гарет Бейл, а Иран был быт Англией в матче с 8 голами. Ближневосточная страна уступила "Родоначальникам футбола" со счетом 2:6. С другими результатами мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на сайте "Телеграф" доступны турнирные таблицы группового этапа чемпионата мира.