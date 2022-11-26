Япония - Коста-Рика: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

Японцы могут сделать серьезную заявку на выход из группы

В воскресенье, 27 ноября на чемпионате мира по футболу в Катаре встретятся сенсационная Япония и главный неудачник первого тура — команда Коста-Рики.

Игру группы Е Япония — Коста-Рика можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок состоится в рамках восьмого игрового дня.

Поединок второго тура между японцами и костариканцами состоится в Ар-Райяне на стадионе "Ахмед бин Али", начало встречи — в 12:00 по киевскому времени. В другом матче квартета Е сыграют Испания и Германия, которые свой поединок второго тура начнут в 21:00.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 японцы выдали одну из главных сенсаций первого тура, добыв волевую победу над Германией (2:1). Коста-Рика, в свою очередь, была попросту уничтожена испанцами со счетом 0:7.

С другими результатами мундиаля в Катаре можно ознакомиться у нас на сайте. Кроме того, на "Телеграфе" можно следить за турнирными раскладами на групповой стадии чемпионата мира.