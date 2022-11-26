Бельгия - Марокко: когда начало и где смотреть матч ЧМ-2022

"Красные дьяволы" попытаются досрочно выйти из группы

В воскресенье, 27 ноября, сборная Бельгии в рамках второго тура чемпионата мира по футболу в Катаре сыграет с Марокко.

Игру группы F Бельгия — Марокко можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках восьмого игрового дня.

Встреча второго тура между бельгийцами и марокканцами состоится в столице Катара на стадионе "Эль-Тумама", начало поединка — в 15:00 по киевскому времени. В другом матче этого квартета сыграют Канада и Хорватия, которые начнут свою "дуэль" немного позднее (в 18:00).

Напомним, в первом туре чемпионата мира по футболу Бельгия не без проблем обыграла Канаду (1:0), а хорваты и марокканцы поделили очки (0:0). С другими результатами мундиаля в Катаре, а также турнирными таблицами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте. Добавим, в 3 туре Бельгия встретится с Хорватией, а Канада — с Марокко. Оба матча пройдут 1 декабря в одно время.