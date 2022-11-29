Тунис - Франция: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Французы уже вышли в плей-офф

В среду, 30 ноября, на чемпионате мира по футболу в Катаре пройдут решающие игры в группе D, в частности Тунис сыграет с Францией.

Игра Тунис — Франция будет доступна для просмотра в прямом эфире в Украине на платформе megogo, suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок пройдет в рамках 11-го игрового дня ЧМ-2022.

Матч состоится в столице Катара Дохе на стадионе "Эдьюкейшн сити", начало — в 17:00 по киевскому времени. В параллельном матче встретятся Австралия и Дания. Добавим, для выхода в плей-офф Тунису и Дании необходимо выигрывать свои матчи. Франция после двух побед досрочно обеспечила себе место в плей-офф и с большой долей вероятности — первое место в квартете D.

Напомним, в первом туре французы разгромили Австралию со счетом 4:1, а Дания и Тунис сыграли вничью (0:0). Во втором туре французы расправились над Данией (2:1), а тунисцы сенсационно проиграли австралийцам (0:1). С другими результатами ЧМ-2022 можно ознакомиться у нас на сайте.