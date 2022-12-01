Сербия - Швейцария: где и когда смотреть матч ЧМ-2022

Швейцарцев может устроить и ничья

В пятницу, 2 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре завершится групповой этап. Закрывать игровой день будут представители группы G, в частности Сербия сыграет со Швейцарией.

Матч группы G Сербия — Швейцария будет показан в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo. Игра также будет доступна в записи на suspilne.media и на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.). Этот поединок будет замыкать программу матчей 13-го игрового дня ЧМ-2022.

Игра 3-го тура Сербия — Швейцария состоится в Дохе на стадион е 974. В другом матче квартета G сыграют Бразилия и Камерун. "Пентакампеоне" досрочно вышли в плей-офф, за вторую путевку борются остальные команды.

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 по футболу в Катаре Сербия проиграла Бразилии (0:2), а Швейцария благодаря голу уроженца Камеруна победила команду этой страны (1:0). Во втором туре швейцарцы минимально проиграли бразильцам (0:1), а сербы и камерунцы выдали огненный матч без победителя (3:3).