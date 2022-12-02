Нидерланды - США: где и когда смотреть первый матч плей-офф ЧМ-2022

На мундиале начинается стадия плей-офф

В субботу, 3 декабря, на чемпионате мира по футболу в Катаре состоится первый матч 1/8 финала Нидерланды — США

Матч 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу Нидерланды — США можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине на медиа-платформе megogo, suspilne.media, а также на региональных каналах общественного вещания ("Суспільне Київ", "Суспільне Чернівці" и т.д.).

Игра Нидерланды — США состоится в Ар-Райяне на Международном стадионе Халифа, начало встречи — в 17:00 по киевскому времени. Победитель этого противостояния в 1/4 финала сыграет против победителя "дуэли" Аргентины и Австралии, которые проведут свой матч 1/8 финала также в субботу (начало — в 21:00).

Напомним, на групповой стадии ЧМ-2022 США упустили победу над валлийскими "Драконами" (1:1), дали бой англичанам (0:0) и победили Иран (1:0) в битве за плей-офф. В группе Нидерланды в тяжелой борьбе победили команду Сенегала (2:0), сыграли вничью с эквадорцами (1:1) и раскатали хозяина чемпионата мира со счетом 2:0.

Ранее сообщалось о политическом скандале перед матчем США с Ираном.