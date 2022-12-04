Англия - Сенегал: онлайн матча ЧМ-2022

Текстовая трансляция поединка чемпионата мира

В воскресенье, 4 декабря, состоится матч стадии плей-офф чемпионата мира по футболу. В этот день в 1/8 финала сыграют сборные Англии и Сенегала. Матч начнется в 21:00 по киевскому времени. Мы проведем онлайн-трансляцию поединка с видео повторами голов.

Англия

Команда вышла из группы с первого места.

Англия – Иран — 6:2

Англия – США — 0:0

Уэльс – Англия — 0:3

Сенегал

Сенегальцы в последнем туре обеспечили себе место в плей-офф.

Сенегал – Нидерланды — 0:2

Катар – Сенегал — 1:3

Эквадор – Сенегал — 1:2

История встреч

Национальные команды еще ни разу между собой не встречались.

Кто фаворит

Букмекеры считают, что европейцы должны проходить в 1/4 финала без особых трудностей. Котировки на основное время: победа Англии — 1,53, ничья — 3,95, победа Сенегала — 8,20. Коэффициент на выход в четвертьфинал: Англия — 1,23, Сенегал — 4,40.

Где смотреть

На территории Украины поединок ЧМ-2022 в прямой трансляции будут показывать региональные каналы "Суспільного", сайт "Суспільне Спорт", а также платформа Megogo.

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