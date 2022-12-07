Укр

"Реал" поможет украинцам пережить зиму: солидные подарки уже в дороге

Автор
Любомир Луканюк Любомир Луканюк
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"Реал" откликнулся на просьбу "Шахтера" Новость обновлена 07 декабря 2022, 16:28
"Реал" откликнулся на просьбу "Шахтера". Фото twitter.com/realmadrid

Мадридский клуб купил 20 генераторов для нашей страны

Футбольный клуб "Реал" первым среди европейских клубов откликнулся на инициативу "Шахтера" помочь Украине преодолеть последствия российской атаки на критическую инфраструктуру. Мадридцы купили 20 генераторов и отправляют их в Украину. Ранее звезда "Реала" сделал благородный поступок после матча с "Шахтером".

"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских бомбардировок энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, не имеющих отопления и страдающих от колоссального снижения температуры в стране.

Поэтому донецкий "Шахтер" обратился за помощью в европейские футбольные клубы, чтобы получить электрогенераторы, которые помогут пережить суровую украинскую зиму в лучших условиях.

"Реал" Мадрид через свой фонд намерен поддержать эту инициативу солидарности, передав 20 генераторов, которые будут использоваться в разных регионах Украины", — гласит сообщение на сайте "Реала".

Напомним, что "Шахтер "присоединился к сбору средств, которые будут направлены на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене, разрушенного в результате обстрелов российской армии.

Теги:
#Футбол #ФК Реал Мадрид #Генератор