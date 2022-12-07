"Реал" поможет украинцам пережить зиму: солидные подарки уже в дороге

Мадридский клуб купил 20 генераторов для нашей страны

Футбольный клуб "Реал" первым среди европейских клубов откликнулся на инициативу "Шахтера" помочь Украине преодолеть последствия российской атаки на критическую инфраструктуру. Мадридцы купили 20 генераторов и отправляют их в Украину. Ранее звезда "Реала" сделал благородный поступок после матча с "Шахтером".

"Отсутствие электроэнергии в Украине из-за российских бомбардировок энергетических объектов влияет на жизнь миллионов украинцев, не имеющих отопления и страдающих от колоссального снижения температуры в стране.

Поэтому донецкий "Шахтер" обратился за помощью в европейские футбольные клубы, чтобы получить электрогенераторы, которые помогут пережить суровую украинскую зиму в лучших условиях.

"Реал" Мадрид через свой фонд намерен поддержать эту инициативу солидарности, передав 20 генераторов, которые будут использоваться в разных регионах Украины", — гласит сообщение на сайте "Реала".

Напомним, что "Шахтер "присоединился к сбору средств, которые будут направлены на восстановление стадиона "Чемпион" в Ирпене, разрушенного в результате обстрелов российской армии.