ЧМ-2022. Франция – Марокко. Продолжится ли африканская сказка в Катаре?

Долгожданный матч пройдет 14 декабря

½ финала. 14 декабря. 21.00. Аль-Хаур. Стадион "Аль-Байт Стэдиум".

Трансляция: "Общественное" и MEGOGO

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Марокко пишет историю, Франция идет к цели

Найти болельщика, который не симпатизировал бы сборной Марокко на этом чемпионате мира, сложно. Удивительная история, в которой для африканской сборной сложилось все – отличная организация игры, при которой команда пропустила лишь один мяч в пяти матчах, абсолютная преданность тренерским идеям, командный дух и, конечно, сильные лидеры, такие как Хаким Зиеш, Ашраф Хакими, или Яссина Буна. Марокканцы в историческом для своей страны и для всей Африки полуфинале Мундиаля. И по пути к нему команда, находящаяся на 22-й позиции рейтинга ФИФА, одолела Бельгию (2), Испанию (7) и Португалию (9). Впереди – номер 4, и действующие чемпионы мира французы, и возможный успех марокканцев уже не кажется чем-то фантастическим.

Что касается самой Франции, то "Les Blues", преследуя амбициозную цель впервые за 60 лет дважды подряд выиграть чемпионат мира, пока на пути к ней со значительными трудностями не сталкиваются. Более того, два из лучших бомбардиров турнира – в команде Дешама. И ни Мбаппе, ни Жиру останавливаться не собираются. Единственное, что может волновать – французы пропускают в каждом матче, здесь пять из пяти, а пропустив от Марокко, можно и не отыграться (Португалия подтвердит).

Прогноз от Parimatch Ukraine

По мнению экспертов Parimatch Ukraine, "атласские львы" имеют мало шансов на достойное сопротивление в игре против действующих чемпионов мира. Победа представителей Африки оценивается котировкой 7.60, в то время как на выигрыш "трехцветных" можно поставить за 1.55. Ничья идет по курсу 3.90.

Не стоит ждать результативную игру. На то, что соперники обменяются голами, выставлен коэффициент 2.37. А самый вероятный счет в основное время – 1:0 следует за 5.10.

Мбаппе VS Хакими: кто кого?

Франция и Марокко ни разу не встречались на официальном уровне, но сыграли 5 товарищеских поединков. Статистика на стороне французов, они выиграли 3 матча, еще две игры закончились результативной ничьей 2:2, в том числе и последняя встреча этих соперников в 2007 году.

И если Франция – Марокко – вывеска не самая горячая, то вот Мбаппе против Хакими звучит точно горячо. Эти двое – новое поколение звезд мирового футбола, и их дуэль может стать настоящим украшением предстоящего матча. Левый нападающий ПСЖ и правый защитник парижан друг против друга в своих национальных сборных. Левый фланг атаки Франции будет палаты, и решающим может стать именно то, удержит ли Ашраф Киллиана.

А услышать эмоции матча можно будет благодаря инициативе Parimatch Ukraine. Бесплатная аудиотрансляция всех матчей ЧМ-2022 только на сайте Parimatch!

Так что готовимся к историческому полуфиналу, выбирай своих любимцев и заряжай на чемпионат мира 2022 вместе с Parimatch Ukraine!