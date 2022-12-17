Наши герои! Украина выиграла "бронзу" чемпионата мира по голболу

Наша команда завоевала путевку на Паралимпиаду-2024

В Португалии завершился чемпионат мира по голболу. И радостная новость для украинских болельщиков — у нас медали.

Мужская сборная Украины стала призером ЧМ-2022, победив в матче за бронзовые медали Литву — 6:2.

Чемпионами мира стали бразильцы, которые обыграли Китай — 6:5.

"Бронза" чемпионата мира ценна вдвойне, ведь она принесла Украине путевку на Паралимпийские игры, которые в 2024 году состоятся в Париже с 28 августа по 8 сентября.

Наша справка! Голбол — спортивная игра, в которой команда из трех человек должна забросить мяч со встроенным колокольчиком в ворота соперника. Все игроки надевают светонепроницаемые очки и играют на слух. Голбол был создан в 1946 году с целью помочь реабилитации ветеранов Второй мировой войны — инвалидов по зрению.

Напомним, что в эти дни заканчивается чемпионат мира по футболу в Катаре. Осталось разыграть медали. Следите за решающими поединками у нас на сайте.

Кстати, Андрей Шевченко считает, что Лионель Месси заслуживает стать чемпионом мира.