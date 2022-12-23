Россиянин сломал челюсть падчерице, которая мешала ему смотреть финал ЧМ-2022

Мужчина побил 16-летнюю девушку

В оккупированном Симферополе отчим избил падчерицу, потому что девушка мешала ему смотреть финал чемпионата мира по футболу Аргентина — Франция.

Об этом сообщает telegram-канал Mash. По информации источника, у 16-летней Карины не сложились отношения с Сергеем, новым мужчиной ее матери. А в день финала мундиаля в Катаре бытовой конфликт обострился.

Сообщается, что девушка захотела приготовить себе яичницу во время прямой трансляции матча, однако не нашла сковородку — оказалось, что отчим ее спрятал в отместку за не помытую посуду. Карина в отместку спрятала бритву Сергея, а также мешала тому наслаждаться футболом и выпивкой. После матча разгорелся скандал, в результате которого мужчина ударил падчерицу. Девочка оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Ей диагностировали двухсторонний перелом нижней челюсти.

Напомним, аргентинцы после триумфа на ЧМ-2022 вернулись домой, где в честь них организовали массовые гуляния. Из-за сильного столпотворения в Буенос-Айресе футболисты пересели с автобуса на вертолеты. К слову, Лионелю Месси не покорился лишь один турнир.