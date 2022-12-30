В Австралии назвали россию "серийным агрессором" и наехали на ФИФА

Агрессоров не хотят видеть в международном спорте

В Австралии решительно выступили против вступления россии в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

С соответствующим заявлением выступила бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес, передает The Guardian. Она подчеркнула, что ФИФА давно должна была изгнать россию из-за агрессии против Украины.

"Для главного вопроса не имеет значения, находится россия в Азии или нет. Вопрос заключается в том, что россии следует запретить участие в международных спортивных соревнованиях. Они показали себя серийными агрессорами, не уважающими права человека и основанный на правилах порядок. Таким образом, они лишают себя права быть частью мирового спортивного сообщества.

Следует задать вопрос ФИФА, почему они вообще поддерживают россию в качестве члена в настоящее время", – сказала Бонита.

Отметим, в россии так и не решились перейти в АФК, а окончательное решение в этом вопросе ожидается только в марте 2023 года. В россии хотят любой ценой обеспечить участие своей команды в отборе на ЧМ-2026.

К слову, в рф даже заявляют, что УЕФА разрешит провести международный турнир в россии в 2023 году.