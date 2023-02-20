"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов

В еврокубках пройдет большая игра

Во вторник, 21 февраля, "Ливерпуль" в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов сезона 2022/23 сыграет дома против "Реала", который в начале февраля выиграл клубный чемпионат мира по футболу. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" — "Реал".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первый матч 1/8 финала ЛЧ "Ливерпуль" — "Реал" пройдет в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. Кроме того, у нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также хайлайты игры.

Добавим, что "Реал" и "Ливерпуль" имеют богатую историю противостояний. Именно эти клубы разыгрывали трофей в прошлом сезоне — победа Сливочных со счетом 1:0.

Напомним, в финале Суперкубка Испании "Реал" был бит "Барселоной" со счетом 1:3.

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