"Интер" - "Порту": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

Команды закроют программу первых матчей 1/8 финала ЛЧ

В среду, 22 февраля, "Интер" и "Порту" сыграют первый матч в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне украинец Михаил Мудрик неудачно дебютировал за "Челси" на этой стадии еврокубка. "Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Интер" — "Порту".

В прямом эфире в Украине игру покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Первая игра 1/8 финала ЛЧ "Интер" — "Порту" состоится в Милане (Италия) на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. У нас на сайте в оперативном доступе появятся видео голов, а также хайлайты встречи.

Добавим, "Интер" уверенно идет на втором месте в турнирной таблице Серии А, "Порту" в первенстве Португалии занимает вторую позицию.

Ранее сообщалось, что "Брюгге" Романа Романчука без шансов уступило "Бенфике", украинский нападающий остался в запасе.

Напомним, "Милан" удачно стартовал в первом раунде плей-офф Лиги чемпионов, обыграв "Тоттенхэм" (1:0). К слову, на этой игре присутствовал Андрей Шевченко.