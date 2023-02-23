Александр Свищев, президент Федерации водного поло Украины, удостоился двух важных наград

Он с первых дней вторжения занимался волонтерской деятельностью и помогал украинским спортсменам

Александр Свищев более 10 лет активно занимается развитием украинского спорта. Как президент Федерации водного поло Украины он приложил много усилий, чтобы украинское сообщество водного поло в условиях военного положения имело все необходимые для тренировок условия и вышло на новый уровень.

В 2022-м ему удалось успешно организовать учебно-тренировочные сборы для подготовки сборных команд Украины за границей, а потом и участие в международных соревнованиях, на которых, к примеру, женская сборная команда U19 вошла в топ-10 победителей чемпионата мира. Также за счет средств Федерации и президента Федерации состоялось много и всеукраинских соревнований.

Отдельно стоит заметить, что Александр Свищев с первых же дней вторжения россии в Украину организовал надежный приют украинским ведущим спортсменам, которые были вынуждены покинуть свои дома в зоне активных боевых действий, проводил переговоры с иностранными федерациями водного поло и организовал бесплатное пребывание спортсменов за границей: в Чехии, Польше, Венгрии, Литве, Италии, Румынии, Словакии, Испании, Португалии, Бельгии, Венгрии. В целом, за границей удалось устроить более 160 детей, юношей и девушек.

Усилиями президента Федерации водного поло украинское водное поло сегодня продолжает безостановочно развиваться, а украинские спортсмены — дарить Украине достойные победы!

Именно за такое развитие спортивного потенциала и физической культуры Украины в сложное для нее время Александра Свищева в Львовском областном совете наградили знаком отличия "30 лет Независимости Украины".

"Награды – для памяти о свершениях, которые сверхважны во сверхсложные времена. Мы должны с большой благодарностью, каждый на своем месте, делать все возможное для украинской победы. Именно поэтому мы строим, учим и развиваемся. Главное — не забывать, что мирное небо над головой нам обеспечивают ЗСУ! Донатим на добрые дела ради победы и сохраняем спокойствие, как учит украинская армия", — говорит Александр Свищев.

Александр Свищев годами занимается волонтерской деятельностью, а с первых дней полномасштабного вторжения помогает благотворительным фондам. Усилиями Александра Свищева 13 больниц в разных городах Украины получили современные анализаторы крови, в частности, один из них сейчас работает в мобильном госпитале на передовой. Александр Свищев помогает украинской армии и тем украинцам, у которых война забрала дом. Удалось, в частности, обеспечить пункты нахождения ВПЛ и гуманитарные штабы Львова продуктами питания, необходимыми предметами быта, медикаментами и средствами гигиены. Для военнослужащих и военных частей на передовых позициях Александр Свищев закупил и передал военное снаряжение, Старлинки, зарядные станции, автомобили, дроны… При содействии Александра Свищева на благотворительном мероприятии во Львове горожане обустроили Аллею памяти и установили памятную доску на честь погибшего Героя Украины Тараса Жеребецкого. Также он приобщился к участию в организации мероприятия к Дню государственного флага Украины в память погибшего героя — Константина Дерюгина.

Именно за его волонтерскую поддержку Вооруженных Сил Украины и гуманитарную и финансовую помощь для тех, кто сегодня из-за войны нуждаются в ней, Министерство Обороны наградило его "Знаком уважения".