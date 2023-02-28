Победитель Кубка мира в свой день рождения погиб на войне

Спортсмен с первых дней большой войны защищал Украину

На войне с российскими оккупантами погиб запорожский спортсмен, обладатель Кубка мира кикбоксингу WAKO Олег Рысак. Ранее захватчики убили львовского кикбоксера-воина Николая Забавчука.

О смерти спортсмена-воина сообщает сайт "Янголи Спорту". Герой погиб на войне 24 октября, в свой день рождения. Ему только-только исполнилось 25 лет.

Олег начал заниматься спортом в детстве, а в 10 лет попал к тренеру Ларисе Березенко, ставшей ему как мать. 15 лет она заботилась о спортсмене в Запорожье. Рысак был победителем Кубка мира и Европы по кикбоксингу WAKO в разделе фул-контакт, многократным чемпионом Украины, имел звание кандидата в мастера спорта.

В 2019 году Олег попрощался со спортивной карьерой и пошел служить в Вооруженные силы Украины. Кикбоксер погиб на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что на фронте погибли два бойца-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга, а украинский кикбоксер, чемпион мира Максим Кагал погиб при обороне Мариуполя. Только 16 января бойца похоронили в родном Кременчуге.