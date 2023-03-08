Италия голосует за горностаев: фанаты выбрали талисманов Олимпиады-2026

Теперь выбор болельщиков должны одобрить организаторы Игр

Два горностая выбраны народным голосованием в качестве талисманов зимней Олимпиады-2026. Игры пройдут в Милане и Кортина д’Ампеццо. Недавно были представлены талисманы летней Олимпиады в Париже.

За горностаев, которые обитают в итальянских Альпах, проголосовали 53% участников, на втором месте оказался цветок эдельвейс. Всего в отборе участвовали 1600 заявок.

Теперь выбор должны официально одобрить организаторы соревнований.

Эдельвейсы и горностаи

Дизайн талисманов придумали студенты института Катандзаро. Один из горностаев представлен в белой шубке, второй – в бурой. В описании говорится, что "горностаям придется преодолевать препятствия, опробовав все спортивные дисциплины, представленные на зимних Играх, чтобы в 2026 году добраться до олимпийских склонов и катков".

Напомним, МОК заявил, что изучит возможность допуска атлетов из россии и беларуси к Олимпиаде в Париже в 2024 году. Предполагается, что спортсмены получат шанс выступить в нейтральном статусе. В Украине резко против такой позциии МОК и грозят бойкотом Игр. Поддержали ультиматум украинцев уже более 30 стран.