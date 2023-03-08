Украинские горнолыжники собрали урожай медалей в Румынии

Наши спортсмены выиграли несколько медалей

Юные украинские горнолыжники заняли второе общекомандное место на международных соревнованиях, которые проходили в Румынии. Накануне украинский фристайлист Дмитрий Котовский вто второй раз в году победил на этапе Кубка мира.

Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Украины в Facebook. Наши спортсмены соревновались в категории FIS Children (U14 и U16).

Украина была представлена ​​командой из 9 спортсменов во главе с тренерами Владимиром Пидмаляком, Игорем Борисом и Андреем Симовичем. В гигантском слаломе второе место заняла Ярина Шостя в категории до 16 лет, а в слаломе Ярина завоевала золотую награду. В этой возрастной группе "серебро" выиграла Эмилия Бондаренко, а в категории U-14 Мария Лысенко заняла третье место.

Кроме того, наша команда заняла второе общекомандное место.

Украинские горнолыжники удачно выступили в Румынии

"Поздравляем юных спортсменов и тренеров с победами и признанием на международной арене. Удачи в профессиональном спорте!" — сообщили в Федерации.

Ранее сообщалось о конфузе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова на финише лыжной гонки в рф. Недавно россиянин назвал чемпионат мира "грязным".