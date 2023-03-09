"У нас был один поставщик": Леброна Джеймса обвинили в употреблении допинга

Чейл Соннен рассказал, какой препарат принимает баскетболист

Совсем недавно Леброн Джеймс вошел в историю НБА. Он стал самым результативным баскетболистом лиги. Джеймс обошел легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру.

Однако сейчас всплыли подробности, которые могут изрядно подпортить репутацию знаменитому игроку.

Ветеран смешанных единоборств Чейл Соннен заявил, что четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс принимает запрещенные препараты, сообщает SportsKeeda.

"Если бы мир понял, что сделал Леброн… Если бы вы знали, как работают усилители производительности… Это имеет значение. У нас был один и тот же поставщик, я точно знаю, что он делает.

Эритропоэтин имеет значение, он повышает выносливость. И Леброн использует этот запрещенный препарат", – сказал Соннен.

Кстати, в 2022 году Леброн Джеймс на втором месте в списке самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

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