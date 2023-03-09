Собака попыталась прокусить мяч во время матча Лиги чемпионов: смешное видео

Животное рассмешило участников поединка

Забавный эпизод произошел во время матча 1/8 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ между клубами "Альянса" (Сальвадор) и "Филадельфия Юнион" (США). На несколько минут встречу остановила собака. Ранее собака спасла команду от гола на турнире в Шотландии.

Животное выбежало на поле во втором тайме. Пес помчал к футболистам с противоположного фланга и попыталась прокусить мяч.

Пришлось вмешаться стюардам, которые вынесли собаку за пределы поля. Видео эпизода появилось в Twitter FOX Soccer.

Что касается итога матча, то он завершился без голов — 0:0. 14 марта команды встретятся во втором поединке плей-офф Лиги чемпионов Северной и Центральной Америки.

Напомним, что в Европе также были сыграны поединки 1/8 финала Лиги чемпионов. "Бавария" выбила из турнира клуб Лионеля Месси. А "Милан" впервые за десять лет пробился в четвертьфинал турнира.

Тем временем, суперкомпьютер высчитал победителя Лиги Европы. Трофей должен выиграть клуб, за который выступает украинец. А вот в успех донецкого "Шахтера" "железяка" не верит.