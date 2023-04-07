Моуринью, Зидан и Анчелотти будут менять футбол

Именитые тренеры и игроки прошлого займутся изменениями в футболе

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА создал новый консультативный совет, который будет заниматься просмотром правил футбола. К слову, недавно в игре миллионов произошли некоторые изменения.

Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщил The Times в Twitter. В данную организации войдут как минимум 20 известных тренеров и игроков.

Критерии для членства заключались на основе выдающихся успехов в спорте и международной репутации. Требования – выигрыш серьезного турнира за игровую/тренерскую карьеру и 100+ матчей на международном уровне. Уже есть как минимум 20 подтвержденных лиц, среди которых Жозе Моуринью, Карло Анчелотти и Зинедин Зидан.

Представление комитета состоится 24 апреля. Его возглавит Звонимир Бобан, а помогать хорвату будет итальянец Роберто Розетти, который отвечает за арбитров УЕФА.

Ранее сообщалось, что УЕФА не собирается возвращать россию в европейский футбол до окончания войны, а вот сборная Беларуси продолжит выступать в отборе на чемпионат Европы-2024.

Накануне глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выиграл выборы в исполком УЕФА на его 47-м Конгрессе.