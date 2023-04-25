Российский гонщик-депутат намеренно протаранил машину соперника после финиша (видео)

Российский депутат, похоже, решил отомстить сопернику

Гонщик, депутат от "Единой россии" Антон Немкин врезался в машину соперника после финиша. Накануне болельщики устроили драку на трассе во время ралли WRC в Хорватии.

Инцидент произошел в Сочи после первой гонки стартового этапа СМП РСКГ (Российская серия кольцевых гонок) в категории SMP GT4. Об этом сообщает "Чемпионат".

По информации источника, пилот Capital RT — Motor Sharks Антон Немкин протаранил стоящую на пит-лейн машину Андрея Гончарова. В результате аварии травмы получил стоявший рядом с машиной инженер Гончарова, Павел Кулагин. Гончаров подал протест с требованием дисквалифицировать Немкина, однако протест был удовлетворен частично: результаты первой гонки оставлены в силе, но во второй и третьей Немкин участия уже не принимал.

"Судя по видео, Немкин специально задел авто соперника. Удивительно, но история не получила никакой огласки, и официальные органы SMP и РСКГ о случившемся молчат. Не знаю, почему, но, возможно, это как-то связано с тем, что Немкин — бывший сотрудник ФСБ, а ныне депутат госдумы рф от Пермского края", — отметили на telegram-канале F1 from Elmir Valeev.

Напомним, известный автогонщик погиб, готовясь к Ралли Хорватии.

Ранее сообщалось о жуткой аварии в гоночной серии NASCAR.