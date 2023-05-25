В олимпийской федерации послали россиян: путинисты "проглотили" решение

Похоже, в рф некоторые смирились, что их не хотят видеть на международных стартах

Совет Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) продлил отстранение россиян и белорусов от международных стартов. Накануне глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) Елена Вяльбе предрекла смерть Западу.

Об этом сообщает официальный сайт организации. Примечательно, что путинистка Вяльбе отказалась комментировать очередное отстранение, фактически "проглотив" его.

"Действующая политика FIS, которая не допускает участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в турнирах FIS, останется в силе до дальнейшего уведомления", – говорится в сообщении FIS.

"Кроме того, что это было ожидаемо, мне нечего сказать", — цитирует главу ФЛГР Р-Спорт.

"Сама ситуация подсказывает, что FIS многое теряет в финансовом плане, в трансляциях и во всем (остальном) при отсутствии российских спортсменов. И это будет продолжаться, пока нас там не будет", — цитирует старшего тренера сборной рф по лыжным гонкам Матч ТВ.

Отметим, обычно риторика россиян после таких новостей граничит с абсурдом. К примеру, Вяльбе недавно заявила, что в Украину никто не вторгался, а российский чемпион назвал чемпионат мира по лыжным гонкам "грязным" только потому, что россиян туда не допустили.